Из трех городов Украины в Гошевский василианский монастырь УГКЦ в августе отправится молодежное паломничество

В этом году состоится ХХ молодежное паломничество к Гошевскому василианскому монастырю, тема которого носит название «С Библией по жизни: молодежь, вера, распознание призвания».

Мероприятие состоится 23-26 августа, сообщается на официальном сайте Василианского Ордена Св. Иосафата УГКЦ.

Паломничество начнется из трех городов. Из Ивано-Франковского монастыря Царя Христа (ул. Независимости 181) и из Львовского храма св. ап. Андрея (ул. Соборная, 3-А) молодежь отправится 23 августа в 9 часов. От Дрогобычского монастыря св. Петра и Павла паломники отправятся 24 августа в 8:00.

Планируется, что паломники прибудут в Гошев 25 августа, после чего начнется регистрация, молитва и ночные бдения, которые состоятся с участием молодежных сообществ Провинции Святейшего Спасителя оо. Василиан.

Завершится паломничество 26 августа торжественной литургией в 11:00.

Василианский монастырь Преображения Господня - греко-католический монастырь Чина св. Василия Великого в селе Гошев Долинского района на Ивано-Франковщине. Считается одной из величайших религиозных и историко-архитектурных святынь Западной Украины. Его ежегодно посещают несколько миллионов паломников из разных стран Европы.