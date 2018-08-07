В Германии завершился молодежный конгресс Церкви адвентистов

10:35, 07 августа 2018
Другие религии
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В конгрессе приняли участие более 1600 делегатов / adventist.ru

В Германии завершился Всемирный конгресс лидеров молодежного служения Церкви Адвентистов Седьмого Дня, который проходил в городе Кассель с 31 июля по 5 августа.

В мероприятии под девизом «Передай эстафету. Наделять, вовлекать, вдохновлять» приняли участие более 1600 делегатов, сообщает пресс-центр Церкви АСД.

Мероприятие проходило под девизом «Передай эстафету. Наделять, вовлекать, вдохновлять» / adventist.ru

Ежедневно конгресс начинался с молитвенного служения «Удели Богу 20 минут». Днем проводились богослужения, презентации миссионерских проектов, семинары, встречи. На вечерних служениях пастор Дэвид Ашрик рассказывал о сути христианской веры и основах духовного роста.

На конгрессе была представлена первая молодежная Библия, подготовленная издательством «Сафелиз» в сотрудничестве с отделом молодежного служения Генеральной конференции (ОМС ГК). В книге содержатся более 350 статей на различную тематику, а благодаря QR-кодам, в интернете можно прочесть дополнительные справочные материалы.

Участники конгресса / adventist.ru

Спикерами конгресса стали бывший руководитель ОМС ГК пастор Барака Муганда, содиректор служения «Носители света» пастор Тай Гибсон, пастор церкви Кингсклифф из Австралии Дэвид Ашрик. Кроме того, к молодежным лидерам обратился с проповедью руководитель Всемирной церкви адвентистов седьмого дня пастор Тед Вильсон.

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