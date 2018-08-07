В Германии завершился молодежный конгресс Церкви адвентистов

В Германии завершился Всемирный конгресс лидеров молодежного служения Церкви Адвентистов Седьмого Дня, который проходил в городе Кассель с 31 июля по 5 августа.

В мероприятии под девизом «Передай эстафету. Наделять, вовлекать, вдохновлять» приняли участие более 1600 делегатов, сообщает пресс-центр Церкви АСД.

Ежедневно конгресс начинался с молитвенного служения «Удели Богу 20 минут». Днем проводились богослужения, презентации миссионерских проектов, семинары, встречи. На вечерних служениях пастор Дэвид Ашрик рассказывал о сути христианской веры и основах духовного роста.

На конгрессе была представлена первая молодежная Библия, подготовленная издательством «Сафелиз» в сотрудничестве с отделом молодежного служения Генеральной конференции (ОМС ГК). В книге содержатся более 350 статей на различную тематику, а благодаря QR-кодам, в интернете можно прочесть дополнительные справочные материалы.

Спикерами конгресса стали бывший руководитель ОМС ГК пастор Барака Муганда, содиректор служения «Носители света» пастор Тай Гибсон, пастор церкви Кингсклифф из Австралии Дэвид Ашрик. Кроме того, к молодежным лидерам обратился с проповедью руководитель Всемирной церкви адвентистов седьмого дня пастор Тед Вильсон.