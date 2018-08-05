Спасенные из тайской пещеры дети девять дней провели в буддистском монастыре

В Таиланде спасенные из затопленной пещеры члены детской футбольной команды закончили девятидневное пребывание в буддистском монастыре.

Как пишет AP, на завершающей церемонии они молились и слушали священные тексты монахов.

Тренер команды после девяти дней решил продолжить пребывание в храме в качестве монаха.

По словам доктора Пола Ауэрбаха из отделения экстренной медицины Стэнфордского университета, после перенесенного дети могут страдать от посттравматического стрессового расстройства, которое характеризуется симптомами, которые включают бессонницу, кошмары, гиперчувствительность, низкое настроение, трудности с концентрацией внимания на школьных занятиях, а такоже избегании ситуаций, подобных тем, которые вызвали первоначальную травму.

Напомним, в конце июня стало известно, что группа детей в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер оказались заблокированными в пещере Кхао Луанг в Таиланде после того, как неожиданно поднялся уровень воды. Спасательная операция длилась несколько дней и завершилась 10 июля.

В процессе спецоперации 6 июля погиб 38-летний офицер ВМС Таиланда Самарн Кунан. Задача дайвера заключалась в том, чтобы доставить детям кислород, но ему не хватило кислорода на обратном пути.