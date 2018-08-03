Молодежная конференция церкви «Новое поколение» собрала около тысячи участников

11:28, 03 августа 2018
Другие религии
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Конференция стала завершающим этапом Молодежной Библейской Школы / newgeneration.in.ua

Мероприятие, организатором которого выступила церковь «Новое поколение», стало завершающим этапом Молодежной Библейской Школы, проходившей на протяжении всего месяца, сообщает newgeneration.in.ua.

Программа конференции включала в себя вечер хвалы и поклонения, проповеди региональных епископов Объединения церквей «Новое поколение», экстремальные соревнования, пикник, танцевальную программу от коллектива «Bless Liga». Также в рамках конференции было проведено «Шоу талантов», победителю которого был вручен денежный приз.

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