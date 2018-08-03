Молодежная конференция церкви «Новое поколение» собрала около тысячи участников

В конце июля в Першотравенске прошла конференция «Young», которая собрала около тысячи молодых людей из разных регионов Украины.

Мероприятие, организатором которого выступила церковь «Новое поколение», стало завершающим этапом Молодежной Библейской Школы, проходившей на протяжении всего месяца, сообщает newgeneration.in.ua.

Программа конференции включала в себя вечер хвалы и поклонения, проповеди региональных епископов Объединения церквей «Новое поколение», экстремальные соревнования, пикник, танцевальную программу от коллектива «Bless Liga». Также в рамках конференции было проведено «Шоу талантов», победителю которого был вручен денежный приз.