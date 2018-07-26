Верующие УАПЦ провели крестный ход в честь 1030-летия Крещения Руси

17:17, 26 июля 2018
Другие религии
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Также состоялся молебен на Владимирской горке / uapc.net.ua

Верующие УАПЦ 24 июля провели крестный ход в Киеве в честь 1030-летия Крещения Руси. 

Предстоятель УАПЦ возглавил праздничную Божественную Литургию у подножия Кафедрального Собора святого Апостола Андрея Первозванного Украинской Автокефальной Православной Церкви, сообщает сайт УАПЦ.

/ uapc.net.ua

По данным СМИ, в мероприятии участвовало около тысячи паломников, сообщает LB.ua./ uapc.net.ua

Шествие началось в 12.40 у Андреевской церкви.

После этого прихожане направились по улице Десятинной к Владимирской горке.

/ uapc.net.ua

Также состоялся молебен возле памятника княгине Ольге и на Владимирской горке.

За порядком во время шествия верующих следили полицейские. Нарушений порядка зафиксировано не было.

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