Верующие УАПЦ провели крестный ход в честь 1030-летия Крещения Руси

Верующие УАПЦ 24 июля провели крестный ход в Киеве в честь 1030-летия Крещения Руси.

Предстоятель УАПЦ возглавил праздничную Божественную Литургию у подножия Кафедрального Собора святого Апостола Андрея Первозванного Украинской Автокефальной Православной Церкви, сообщает сайт УАПЦ.

По данным СМИ, в мероприятии участвовало около тысячи паломников, сообщает LB.ua.

Шествие началось в 12.40 у Андреевской церкви.

После этого прихожане направились по улице Десятинной к Владимирской горке.

Также состоялся молебен возле памятника княгине Ольге и на Владимирской горке.

За порядком во время шествия верующих следили полицейские. Нарушений порядка зафиксировано не было.