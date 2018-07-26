Верующие УАПЦ провели крестный ход в честь 1030-летия Крещения Руси
17:17, 26 июля 2018Другие религии
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Также состоялся молебен на Владимирской горке / uapc.net.ua
Верующие УАПЦ 24 июля провели крестный ход в Киеве в честь 1030-летия Крещения Руси.
Предстоятель УАПЦ возглавил праздничную Божественную Литургию у подножия Кафедрального Собора святого Апостола Андрея Первозванного Украинской Автокефальной Православной Церкви, сообщает сайт УАПЦ.
По данным СМИ, в мероприятии участвовало около тысячи паломников, сообщает LB.ua.
Шествие началось в 12.40 у Андреевской церкви.
После этого прихожане направились по улице Десятинной к Владимирской горке.
Также состоялся молебен возле памятника княгине Ольге и на Владимирской горке.
За порядком во время шествия верующих следили полицейские. Нарушений порядка зафиксировано не было.
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