Около 500 христиан веры евангельской приняли крещение в водах Днепра

21:11, 22 июля 2018
Другие религии
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Обряд крещения совершили одновременно полтысячи христиан-пятидесятников / kiev.informator.ua

Обряд организовали в честь празднования 1030-летия крещения Киевской Руси, сообщает "Информатор".

Полтысячи христиан веры евангельской собрались у памятника Магдебургскому праву. 

/ kiev.informator.ua

Верующие в белых одеяниях спустились по ступенькам от Владимирского спуска и помолились около памятника Магдебургскому праву. Там же была установлена главная сцена великого праздника.

/ kiev.informator.ua

В честь славы Божьей выступили хор с оркестром, сольные исполнители и группы.

Далее священнослужители и гости мероприятия направились через Пешеходный мост на Труханов остров. Там состоялось святое водное крещение 500 евангелистов.

/ kiev.informator.ua

Для безопасности на берегу дежурила машина скорой медпомощи и спасатели. Также спасатели на лодке наблюдали за процессом в воде.

/ kiev.informator.ua

Согласно истории, неподалеку от этого места Князь Владимир крестил киевлян в 988 году. С приходом христианства на Киевской земле началась эра расширения сильной державы. Памятник Магдебургскому праву напоминает о влиянии Евангелия на весь мир.

Церковь христиан веры евангельской – пятидесятничество – одно из позднепротестанских течений христианства, возникшее в начале XX века в США. В последние годы наблюдается рост пятидесятнических церквей по всему миру.

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