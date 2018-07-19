Религиозная община язычников хочет построить храм в Луцке

Религиозная община РУНверы "Лад" обратились к постоянной комиссии по вопросам земельных отношений и земельного кадастра Луцксовета по вопросу выделения земельного участка для строительства храма в Луцке.

Об этом шла речь во время заседания комиссии 18 июля, сообщает волынское интернет-издание "Конкурент".

В управлении земельных ресурсов отметили, что комиссия не выделяет землю, поэтому представителям общины стоит ее найти самостоятельно.

Сами же члены религиозной общины заверили, что в Луцксовет обращаются уже в третий раз и, по их словам, другие представители религиозных конфессий получают землю, а они – нет.

Комиссия порекомендовала общине самостоятельно найти подходящий земельный участок для строительства храма. Если же в Луцке такую землю не найдут, то члены общины могут ее поискать за пределами города и обратиться в соответствующие учреждения, отмечает издание.

Об’єднання Синів і Дочок України рідної Української Національної Віри - украинское неоязыческое религиозное движение направления родноверие.

РУНвера как религиозная организация зарегистрирована в Правительстве Украины в 1992 году.

Как отмечается на сайте объединения, «РУНвера – реформирована Духовным Учителем и Родным Пророком Львом Силенко дохристианская вера Украины-Руси; вера в Единого Господа с именем Дажьбог».

Главным символом Рунверы является изображение троесущности (трезубца), что означает мир видимый (Яв), духовный (Нав), законы природы, обычаи (Прав).