В Луцке армянская община строит церковь (видео)

В Луцке армяне строят церковь.

Сейчас разрабатывают проектную документацию, сообщает "ВолиньPost".

Луцкий городской совет весной выделил общине земельный участок на улице Потебни, 105 для строительства храма.

"Трудности есть. Здесь по диагонали идет водопровод, то есть стесненные условия, поэтому выбор не велик и церковь необходимо строить в углу, а с другой стороны планируем в будущем построить воскресную школу", - рассказал председатель армянской общины Ншат Антонян.

Сейчас в Луцке проживает 70 армянских семей.