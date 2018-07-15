В Херсоне кришнаиты провели фестиваль ведической культуры

Вчера, 14 июля, в Херсоне прошел ежегодный фестиваль ведической культуры.

«Битва» красками Холи стала самым ярким и впечатляющим событием фестиваля, который провели в Херсоне местные кришнаиты, сообщает сайт «Центр журналистских расследований».

Основная часть фестиваля прошла на центральной городской набережной, куда активисты Общества Сознания Кришны привезли ритуальную колесницу «Ратха-Ятра». Однако в отличие от прошлогоднего праздника в этот раз охранявшие общественный порядок сотрудники полиции и бойцы Нацгвардии не разрешили организаторам вывезти колесницу непосредственно на набережную. Ритуальное транспортное средство было припарковано неподалеку от места проведения праздника.

На набережной прошли концерт индийской музыки, мастер-класс по йоге, «битва» красками Холи. Также херсонцев угощали блюдами ведической кухни.

Большинство людей пришли на фестиваль ради «битвы» красками Холи: такие мероприятия проходят в Херсоне уже не первый год.

Традиционный фестиваль Холи - это индийский народный праздник в честь прихода весны, празднования изгнания зла и возрождение жизни. В дни праздника Холи в индийских городах проходят свои празднования, повсеместно зажигают костры, символизирующие конец зимы и гибель злых духов. На огне сжигают злого демона Холику. Наутро люди выходят на улицу, и обливают друг друга подкрашенной водой красного, зелёного, жёлтого, синего и чёрного цвета и бросают друг в друга цветной порошок.