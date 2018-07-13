В Киеве начался съезд капелланов христиан-пятидесятников

07:39, 13 июля 2018
Другие религии
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Съезд продлится до 14 июля / chve.org.ua

Около восьмидесяти служителей, которые в свое время одели форму и поехали на восток возвещать Слово Божье военным, собрались в столичной церкви «Скиния» для того, чтобы разделить радость общения и пройти обучение. Оно происходит как в лекционном зале, так и на полигоне, сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на сайт пятидесятников Украины.

/ chve.org.ua

Поздравить участников съезда приехали представители Министерства обороны Украины, Совет по делам душпастырской опеки при Минобороны Украины, капелланы из других евангельских церквей.

/ chve.org.ua

Съезд продлится до 14 июля. Капелланы примут участие в лекции по минной безопасности, тематической встрече «Кризис в семейных отношениях и примирение в работе с личным составом ВСУ», а также в учениях по тактической медицине на полигоне в с. Быковня.

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