В Киеве начался съезд капелланов христиан-пятидесятников

Вчера начал работу II съезд военных капелланов Украинской Церкви христиан веры евангельской (УЦХВЕ).

Около восьмидесяти служителей, которые в свое время одели форму и поехали на восток возвещать Слово Божье военным, собрались в столичной церкви «Скиния» для того, чтобы разделить радость общения и пройти обучение. Оно происходит как в лекционном зале, так и на полигоне, сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на сайт пятидесятников Украины.

Поздравить участников съезда приехали представители Министерства обороны Украины, Совет по делам душпастырской опеки при Минобороны Украины, капелланы из других евангельских церквей.

Съезд продлится до 14 июля. Капелланы примут участие в лекции по минной безопасности, тематической встрече «Кризис в семейных отношениях и примирение в работе с личным составом ВСУ», а также в учениях по тактической медицине на полигоне в с. Быковня.