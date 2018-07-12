В США баптисты строят дома для бывших наркозависимых

Баптистская церковь Crossroads Community в округе Маккрири, штат Кентукки, США построит 20 небольших домов, чтобы помочь округу, который сильно пострадал от продолжающейся опиоидной эпидемии в США.

Об этом сообщает invictory.com со ссылкой на Christian Post.

Поводом для осуществления проекта стало то, что 32% населения Маккрири живет ниже черты бедности.

«Даже если вы хотите помочь, но у того человека нет постоянной системы поддержки и нет человека, которому бы он был подотчетен, тогда возникают проблемы с рецидивом», - сказал пастор Грант Хейсти.

Пастор пояснил, что в настоящее время у церкви есть 13 акров земли на коневодческой ферме, и около половины будет отдано под строительство небольших домов. Одновременно с помощью наркозависимым, которые хотят бросить, программа также предусматривает элемент труда, чтобы помочь им встать на ноги в финансовом отношении.

Волонтер программы Вики Кидд сказала WBIR, что тем, кто борется с зависимостью, нужно место, где они могут «начать сначала». Она заверила, что небольшие дома не будут «раздаточным материалом».

Инициатива привлекла внимание миссионерских программ по всей стране. WBIR сообщает, что группа миссий в Джорджии планирует построить еще два небольших дома для бывших наркозависимых. Кроме того, церковные группы из Флориды и Техаса планируют поездку в ближайшие недели, чтобы помочь с проектом.