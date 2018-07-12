Церковь христиан веры евангельской проведет массовое крещение в Днепре

В воскресенье, 22 июля, Церковь христиан веры евангельской проведет массовое крещение.

В Киеве полтысячи человек одновременно примут водное крещение в Днепре. Таким образом, христиане веры евангельской планируют отпраздновать 1030-летие крещения Киевской Руси-Украины, сообщает сайт УЦХВЕ.

Праздничное мероприятие начнется в 10 утра триумфальным шествием 500 людей в белых одеждах, которые будут спускаться по лестнице от Владимирского спуска к главной сцене праздника, которая будет расположена на территории памятника Магдебургскому праву.

Гостей и участников мероприятия ожидает праздничная программа: пение объединенного хора, оркестр, сольные исполнители и группы, обращение Глав Церквей.

Потом люди в белых одеждах, которые готовятся к крещению, и служители Церкви через Пешеходный мост перейдут на Труханов остров, где и начнется Святое крещение в водах Днепра. Все участники и гости праздника останутся возле памятника Магдебургскому праву и будут смотреть ход крещения в прямой трансляции на экранах. Завершение программы запланировано на 14.00.

«Мы приглашаем всех присоединиться к этому историческому событию. Это будет великий праздник для славы Божьей», – сказал старший епископ УЦХВЕ Михаил Паночко в своем обращении.