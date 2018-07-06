В Петрикове нашли уникальные парные захоронения

В течение 1995-96, 1998 и 2004 годов археологическая экспедиция Института украиноведения имени И. Крипякевича НАН Украины возле села Петриков изучала один из крупнейших в Центрально-Восточной Европе некрополей позднего периода эпохи бронзы, который более трех тысячелетий назад оставили носители культуры.

Экспресс публикует результаты исследований, о которых рассказал доктор исторических наук Николай Бандривский.

"На сегодня в Петрикове выявлено 183 захоронения, из которых шесть парных, то есть таких, в которых одновременно были похоронены два человека, чаще всего – мужчина и женщина. Среди этих парных захоронений в Петрикове одно уникальное (в полевой документации оно обозначено под №27): в могиле, крепко обнявшись, лежали мужчина и женщина. Оба были обращены лицами к себе, касаясь лбами друг друга. Женщина, лежа на боку, правой рукой нежно прижала мужчину к себе, положив запястья своей руки на его правое плечо. Ноги женщины при этом, крепко сомкнутые и согнутые в коленях, лежали поверх вытянутых ног мужа. На обоих покойниках находились бронзовые украшения, а в головах – расставленная полукругом глиняная посуда: миска, горшок и три черпаки", - говорит ученый.

Парные захоронения в Высоцкой культуре – обычное явление. Впервые они начали встречаться еще в конце ХІХ века, когда Изидор Шараневич и Михаил Грушевский начали раскопки эпонимного некрополя в селе Высоцкое вблизи города Броды на Львовщине. После парные захоронения в разное время были открыты экспедициями Т. Сулимирского, В. Канивца, Л. Крушельницкой и автора еще на 5 могильниках Высоцкой культуры. В то время, как в других уголках Европы умерших мужчин и женщин в парных погребениях клали, в основном, рядом друг с другом, то в парных захороненнях Высоцкой культуры умершим в «парных могилах» всегда придавали элементы близости, нежности и нескрываемой симпатии друг к другу: то ладони женщины вложены в ладони мужчины, при этом уста последнего касаются лба женщины, то руки обоих покойников сплетены в объятиях друг друга.

"По оценке патологоанатомов, заключить уже бездыханные тела в такие объятия просто невозможно. Скорее всего, по мнению этих специалистов, по крайней мере один из них придавал эту своеобразную позу своему телу сам, перед самой смертью. Напрашивается догадка, что, согласно тогдашним ритуалами и обычаями, женщина, при определенных обстоятельствах, предпочитала уйти вслед за своим умершим мужем. Для этого, скажем, ей достаточно было выпить чашу цикуты (яда), чтобы легко и безболезненно соединиться со своим покойным супругом.

По нашему мнению, это было добровольное решение женщины. Возможно, она не считала нужным после смерти мужа жить с другим, привыкать к другому образу жизни. И, очевидно, предпочитала уйти за своим мужем. Это ни в коем случае не был акт суицида. И не означало бегство ни от трудностей, ни от реальностей того времени. Такой поступок со стороны женщины был обусловлен, как мы предполагаем, лишь внутренним духовным порывом, попыткой и дальше быть рядом со своим суженым", - говорит Николай Бандривский.