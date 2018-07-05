Богословы Церкви Адвентистов седьмого дня утвердили Заявление о библейской эсхатологии

Богословы и администраторы Церкви Адвентистов седьмого дня со всего мира, собравшиеся в Риме на Четвертой международной библейской конференции утвердили заявление о консенсусе.

Конференция, проходившая с 11 по 21 июня, была посвящена библейской эсхатологии или изучению событий последних дней согласно библейскому повествованию, сообщает сайт АСД в Украине.

В утвержденном во время голосования документе подтверждается понимание адвентистами библейского пророчества, событий последнего времени и их миссиологического значения для Церкви.

"Будучи адвентистами седьмого дня, мы движимы глубоким личным убеждением в близости пришествия Христа как буквального, зримого, личного и одновременного для всего мира события. Мы остро осознаем проблемы, связанные с историческим подходом к библейской эсхатологии. Эти проблемы включают в себя претеристские, футуристические и идеалистические подходы к книгам Даниила и Откровения, научную космологию, которая порождают скептицизм по отношению к Божественному сверхъестественному решению проблемы греха и смерти и предположения о том, что нам не было открыто", - сказано в заявлении.

С полным текстом утвержденного документа можно ознакомиться здесь.