На Трухановом острове в водах Днепра крестились 150 баптистов
12:30, 02 июля 2018Другие религии
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150 баптистов крестились в Днепре / radiosvoboda.org
На столичном Трухановом острове в водах Днепра 30 июня состоялось крещение верующих баптистов.
Событие собрало около 500 участников, сообщает "Радио Свобода".
Крещение принимало 150 человек из Киева и области. Обряд совершали 24 пасторы.
На крещение пришли семьями, играла музыка оркестра и пел хор.
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