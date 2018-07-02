На Трухановом острове в водах Днепра крестились 150 баптистов

12:30, 02 июля 2018
Другие религии
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150 баптистов крестились в Днепре / radiosvoboda.org

Событие собрало около 500 участников, сообщает "Радио Свобода".

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Крещение принимало 150 человек из Киева и области. Обряд совершали 24 пасторы.

На крещение пришли семьями, играла музыка оркестра и пел хор.

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