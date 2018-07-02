В Ивано-Франковске евангелисты в озере крестили 300 человек
11:57, 02 июля 2018Другие религии
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Во Франковске на городском озере окрестились 300 человек / kurs.if.ua
Во Франковске на городском озере окрестились 300 человек.
Обряд крещения Ивано-Франковская церковь христианской веры евангелистов провела 30 июня, сообщает "Курс".
Работники Ивано-Франковской спасательно-водолазной станции и аварийно-спасательной маневренной группы обеспечили безопасность участникам проведения религиозного обряда.
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