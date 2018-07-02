В Ивано-Франковске евангелисты в озере крестили 300 человек

Во Франковске на городском озере окрестились 300 человек. Обряд крещения Ивано-Франковская церковь христианской веры евангелистов провела 30 июня, сообщает "Курс". Работники Ивано-Франковской спасательно-водолазной станции и аварийно-спасательной маневренной группы обеспечили безопасность участникам проведения религиозного обряда.

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