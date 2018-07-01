Семь храмов в Южной Корее вошли в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО

Перечень всемирного наследия ЮНЕСКО пополнили семь древних корейских буддистских храмов.

Соответствующее решение было принято на 42-й сессии комитета Всемирного наследия в Манаме, сообщает mir24.tv.

Заявка на включение храмов в список была подана Южной Кореей в феврале 2017 года. Все эти сооружения находятся в горах на территории страны.

Почти все корейские буддистские монастыри были построены более тысячи лет назад. Их называют «санса», что означает «горный храм». В список ЮНЕСКО попали храмы Попджуса (553 год) в горах национального парка Соннисан, Пусокса (676 год) на горе Понхвансан и Тыхынса (предположительно 7-9 век) на горе Турюнсан на южном побережье Корейского полуострова, храм Понджонса (конец 7 века) на горе Чхондынсан и один из главных буддийских храмов в Южной Корее Тхондоса (646 год) на горе Енчхуксан недалеко от Пусана, Магокса (7 или 9 век), расположенный недалеко от города Кенджу, и Сонамса (529 или 875 год) на горе Чогесан.

Стоит отметить, что Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) рекомендовал ранее признать четыре храма Попджуса, Тыхынса, Пусокса и Тхондоса всемирным наследием ЮНЕСКО за их выдающуюся ценность. Еще три храма были отвергнуты по причине их небольшого размера и якобы отсутствия исторической значимости. Но в конечном счете все семь зданий были включены в список.