Молодежь из 30 стран встретится с Католикосом всех армян

Около четырехсот молодых людей из США, России, Франции, Австралии, Аргентины, Италии, Карабаха и других стран соберутся в Армении под лозунгом "На Родину, в Святой Эчмиадзин", чтобы представить Католикосу всех армян Гарегину II свое видение решения проблем в церкви.

Об этом рассказал глава Всеармянского молодежного союза Армянской Апостольской Церкви Геворк Мкртчян, сообщает Sputnik Армения.

В ходе встречи будут обсуждаться вопросы сотрудничества между епархиями ААЦ, возможности реализации совместных социальных, культурных и благотворительных программ.

"Гарегин Второй объявил 2018-й годом молодежи, и этот сбор организован именно в этом контексте. Молодые люди уже начали прибывать. Часть из них впервые в Армении и с нетерпением ждет старта программы и встреч с Католикосом всех армян, а также с другими духовными лицами и высокопоставленными чинами", — отметил Геворк Мкртчян.

Инициаторы программы надеются в ходе личного общения не только обсудить актуальные вопросы, но и сделать селфи, сказал он.

Издание отмечает, что в последнее время страсти вокруг Армянской апостольской церкви не утихают. В частности с 6-го июня инициатива "Новая Армения, новый патриарх" организовывают акции протеста с требованием отставки Католикоса. Между тем, руководитель эчмиадзинской канцелярии, епископ Аршак Хачатрян уже заявил, что Гарегин Второй не намерен отказываться от сана. Один из пользователей Facebook призвал премьер-министра Никола Пашиняна "избавить людей от Католикоса ", однако последний заявил, что не намерен вмешиваться в дела церкви.