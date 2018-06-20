В Никарагуа военизированные силы убили пастора и членов его семьи

Пастор и пять членов его семьи убиты в Никарагуа.

Военизированные силы атаковали дом евангелического лидера, применив «коктейли Молотова» после того, как он отказался позволить снайперам использовать здание для подавления антиправительственных протестов, сообщает "Седмица" со ссылкой на издание evangelicalfocus.com и Actualidad Evangélica.

Евангелический пастор, его жена и еще четыре члена семьи были убиты членами провластной военизированной группировки. Они забросали «коктейлями Молотова» дом пастора и в результате сожгли его. Пастор Оскар Веласкес Павон (Óscar Velásquez Pavón) и его жена Марица Лопес (Maritza López) отказались открыть свой дом представителям сандинистских военизированных сил, которые поддерживают президента Даниэля Ортегу в ходе столкновений с оппозиционными группировками по всей стране.

Представители сандинистов якобы хотели использовать третий этаж дома христианской семьи, чтобы снайперы стреляли оттуда по участникам запланированной демонстрации оппозиции, которая должна былп пройти по соседству.

Военизированная группа подожгла дом, когда восемь человек находились внутри. Жертвами поджога стали сам пастор Веласкес, его жена Марица, сын Альфредо, невестка Мерседес и внуки Матиас (3 месяца) и Дарьели (3 года). Два других члена семьи смогли вырваться из дома.

Родственники, члены Евангелической церкви и друзья оплакивают убитых пастора и членов его семьи. В воскресенье, 17 июня, церковь «Христианский центр апостольского служения» в Беллу-Оризонте совершила заупокойную молитву по погибшим и призвала к торжеству правосудия.