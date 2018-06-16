Далай-лама заявил, что его главной задачей является сохранение тибетской культуры

Своей главной задачей Далай-лама считает сохранение тибетской культуры. Об этом он заявил 14 июня в Вильнюсе на встрече с парламентской группой поддержки Тибета и сторонниками тибетского дела.

«Тибет переживает очень сложный период своей истории. Повсеместно грубо нарушаются права и свободы человека. Однако моя главная задача – сохранение неповторимой тибетской культуры", - приводит его слова buddhist.ru.

По его словам, тибетская культура восходит к древнему индийскому пониманию устройства сознания, помогающему обрести покой ума и обуздать разрушительные эмоции. "Эти знания необыкновенно актуальны сегодня", - подчеркнул духовный лидер Тибета.

Также Далай-лама поблагодарил литовцев за поддержку тибетского народа. "Мы очень благодарны за поддержку друзей, таких, как вы. Дух тибетцев остается сильным, и когда вы высказываете озабоченность текущим положением в Тибете, это не только придает смелости тибетцам, но и ясно показывает сторонникам жесткой линии в руководстве Китая, что тибетский вопрос должен решаться с опорой на трезвый и реалистичный подход", - заявил он.