Начался визит Далай-Ламы в Литву

В Литву с четырехдневным визитом прибыл духовный лидер Тибета Далай-лама.

В Вильнюсе он выступит с лекциями, посетит культурные мероприятия и встретится с членами сейма, сообщает "Обзор".

Согласно опубликованной повестке визита, гость проведет в Вильнюсском университете пресс-конференцию, затем здесь же выступит с открытой лекцией о человеческих ценностях в просвещении.

Он побывает и в находящемся в столичном микрорайоне Ужупис Сквере Тибета. Там он посадит символическое деревце по случаю столетия восстановления государственности Литвы.

Затем он осмотрит выставку известной литовской писательницы Юрги Иванаускайте "Тибет - другая реальность".

В четверг Далай-лама будет читать лекцию в Вильнюсе, на арене Siemens. Тема лекции - "Искусство счастья". Это платная лекция. Организаторы заверяют, что эта "лекция никак не связана с политическими вопросами, не несет политический оттенок, а также не создает никакой угрозы никому".

В рамках визита он также встретится с поддерживающими Тибет в Литве политиками, бизнесменами и общественными деятелями.

Это будет уже третий визит Далай-ламы в Литву. Затем он отправится в Латвию.