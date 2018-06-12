Начался визит Далай-Ламы в Литву

16:35, 12 июня 2018
Другие религии
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Далай-Лама посещает Литву / delfi.lt

В Вильнюсе он выступит с лекциями, посетит культурные мероприятия и встретится с членами сейма, сообщает "Обзор".

Согласно опубликованной повестке визита, гость проведет в Вильнюсском университете пресс-конференцию, затем здесь же выступит с открытой лекцией о человеческих ценностях в просвещении. 

Он побывает и в находящемся в столичном микрорайоне Ужупис Сквере Тибета. Там он посадит символическое деревце по случаю столетия восстановления государственности Литвы. 

Затем он осмотрит выставку известной литовской писательницы Юрги Иванаускайте "Тибет - другая реальность".

В четверг Далай-лама будет читать лекцию в Вильнюсе, на арене Siemens. Тема лекции - "Искусство счастья". Это платная лекция. Организаторы заверяют, что эта "лекция никак не связана с политическими вопросами, не несет политический оттенок, а также не создает никакой угрозы никому". 

В рамках визита он также встретится с поддерживающими Тибет в Литве политиками, бизнесменами и общественными деятелями. 

Это будет уже третий визит Далай-ламы в Литву. Затем он отправится в Латвию. 

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