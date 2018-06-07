Во Львове горсовет выделил землю для строительства баптистского храма

В Львове религиозная община баптистов «Вифания» построит свой храм.

Проект землеустройства для строительства церкви утвердили сегодня, 7 июня, во время сессии Львовского городского совета, передает «Вголос».

Также этой религиозной общине в постоянное пользование предоставили земельный участок площадью 0,2120 га.

«Утвердить религиозной общине Евангельских христиан-баптистов «Вифания» проект землеустройства относительно отвода земельного участка и предоставить земельный участок площадью 0,2120 га на ул. Субботовской в постоянное пользование для строительства и обслуживания храма за счет земель жилой и общественной застройки», – говорится в проекте решения.