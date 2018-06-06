Избран новый глава Конференции европейских церквей

Генеральная ассамблея Конференции европейских церквей (КЕЦ) четвертого июня избрала нового президента и двух вице-президентов.

Главой Конференции европейских церквей был избран президент Реформатской церкви в Эльзасе и Лотарингии (Франция) Кристиан Кригер, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на пресс-центр КЕЦ.

Говоря о своем президентском сроке, он отметил, что у него две основные цели: «Первая цель касается сообщества церквей в Европе. Я хочу укрепить их диалог, их взаимодействие. Вторая цель касается их свидетельства в Европе и для Европы, чтобы укрепить работу по вопросам социальных и экономических проблем, проблемам мигрантов и т. д.», — сказал Кригер.

Вице-президентами были избраны митрополит Клеопа (Стронгилис) и преподобная д-р Гульнар Фрэнсис-Дехани.

«Важнейшим аспектом нашей работы должна стать работа как единое тело Христа ради лучшего завтра, для лучшей Европы и особенно для нашей молодежи, чтобы гарантировать их полноценное участие», — сказал митрополит Клеопа.

Уроженец Греции, он был избран митрополитом Швеции и всея Скандинавии и рукоположен в епископы в 2014 году Вселенским Патриархом Варфоломеем.

«Мой приоритет заключается в том, чтобы помогать другим в решении проблем с беженцами и движением людей по всей Европе», — сказала епископ Фрэнсис-Дехани.

Рожденная в Иране, она с 2017 года служит в Церкви Англии в качестве епископа Лафборо с конкретным желанием работать с различными культурами и этническими меньшинствами в епархии.

Генеральная ассамблея Конференции европейских церквей стартовала 31 мая в городе Нови-Сад (Сербия)и завершиться 5 июня. В мероприятии участвуют более 500 делегатов. В центре внимания съезда вопрос будущего Европы в свете экономических, политических и социальных кризисов и того, как в этом контексте церкви могут представить свое видение свидетельства, справедливости и гостеприимства.

Конференция европейских церквей объединяет 116 православных, протестантских, англиканских и старокатолических церквей со всей Европы, а также более 40 национальных советов церквей и партнерских организаций. КЕЦ была основана в 1959 году. Ее офисы находятся в Брюсселе и Страсбурге.​