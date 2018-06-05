Протестанты собрали на столичном стадионе 10 тысяч человек для молитвы за Украину
18:10, 05 июня 2018Другие религии
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Национальный День Молитвы за Украину / facebook.com
Национальный День Молитвы за Украину собрал 2 июня в Киеве около 10 тысяч протестантов.
Молитва проходила в киевском Дворце спорта, сообщает invictory.com.
Во время мероприятия епископы поочередно молились о процветании и благословении Украины, о ее властях, а также о нравственности и духовности всего украинского народа.
В Национальном Дне Молитвы участвовали межконфессиональный хор, христианские исполнители и представители власти.
Также в этот день Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций провел в Киеве шествие в защиту прав детей и семей. В мероприятии участвовали несколько тысяч человек во главе с лидерами украинских церквей.
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