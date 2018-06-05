Протестанты собрали на столичном стадионе 10 тысяч человек для молитвы за Украину

Национальный День Молитвы за Украину собрал 2 июня в Киеве около 10 тысяч протестантов.

Молитва проходила в киевском Дворце спорта, сообщает invictory.com.

Во время мероприятия епископы поочередно молились о процветании и благословении Украины, о ее властях, а также о нравственности и духовности всего украинского народа.

В Национальном Дне Молитвы участвовали межконфессиональный хор, христианские исполнители и представители власти.

Также в этот день Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций провел в Киеве шествие в защиту прав детей и семей. В мероприятии участвовали несколько тысяч человек во главе с лидерами украинских церквей.