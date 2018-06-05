Киев заполонили бабочки: символика в мифах и религиях

На улицах Киева появилось множество бабочек - сонцевиков черно-рыжих.

Екологи объясняют причины этого явления резким потеплением.

Легенды о бабочках можно найти практически у всех народов, во всех странах Земного шара. В Заире, в Мексике, Новой Зеландии это крылатое насекомое почитали и почитают до сих пор как символ души.

На многих религиозных полотнах буддистов и католиков тоже можно увидеть её прекрасные крылья.

В славянской мифологии бабочка и понятие души тоже тесно связаны. Глядя на эту крылатую красавицу, славяне видели не просто пару красивых крыльев. Считалось, что это порхают души умерших, причём верили, что дневные бабочки – это чистые души. «Вот, чья-то душка летает», – такие слова можно услышать даже в наше время. У славян с бабочкой связываются прежде всего представления о душе. В народе зачастую говорят о бабочке как о душе умершего или предвестнице смерти, а иногда и образе смерти.

На Руси существовало поверье, что души умерших перевоплощаются в ночных мотыльков. В течение 40 дней они, словно прощаясь, кружат неподалеку от родного дома, а по истечении этого срока возносятся на небо.

В Китае это крылатое существо обозначает бессмертие, досуг в изобилии, радость и лето. Изображенная со сливой бабочка символизирует долгожительство и красоту, с хризантемой - красоту в старости, с пером - долголетие.

По материалам из открытых источников.