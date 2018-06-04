В Одесской области освятили колокола для старинной армянской церкви

В одном из старейших культовых сооружений Одесской области - построенной в XV веке армянской церкви Успения Пресвятой Богородицы (Сурб Аствацацин), что в Белгороде-Днестровском, прошло освящение колоколов.

Как сообщает "Думская", храм, который полвека использовался не по назначению и только в 2012 году был возвращен армянской общине, сейчас реставрируется на спонсорские деньги.

Чин освящения провел глава украинской епархии Армянской апостольской церкви епископ Маркос Оганесян.

Храм Пресвятой Богородицы является подземным почти наполовину. Чтобы войти в него, надо спуститься по 12 ступеням.

Армянская община несколько раз перестраивала сооружение.

В качестве культового объекта армянская церковь функционировала до 1940-го года, пока ее не закрыла советская власть. В 1962-м году храм передали краеведческому музею, а в 1963-м присвоили статус памятника архитектуры национального (республиканского) значения. До 2012 года здание церкви служило базой Белгород-Тирской археологической экспедиции.

Армянская община настаивала на возвращении церкви с конца 1980-х годов.