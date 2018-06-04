В Германии задержали буддийского монаха, которого обвиняют в коррупции

Буддийский монах, бежавший из своего монастыря в Таиланде за минуты до ареста по обвинению в коррупции, задержан в Германии по запросу таиландского Национального центрального бюро Интерпола.

Об этом сообщает российское информагенство со ссылкой на "Nation".

Заместитель настоятеля одного из крупнейших буддийских монастырей Таиланда и член Совета буддийской Сангхи Пхра Пхромметхи, в миру Чамнонг Тхаммачари, должен был быть арестован 24 мая сотрудниками Управления по борьбе с преступностью национальной полиции Таиланда по обвинению в расхищении средств, выделенных на ремонтные и строительные работы в монастырях. Он был одним из семи подозреваемых по делу о хищениях. Ему и еще одному из высокопоставленных монахов из числа подозреваемых удалось бежать за минуты до прибытия полиции в монастырь. Второй бежавший от правосудия монах сдался властям на прошлой неделе, в то время как Пхра Пхромметхи, как позже выяснило следствие, отправился за границу.

Монах был объявлен в международный розыск, сообщает издание со ссылкой на полицейские источники.

Пхра Пхромметхи пересек границу с Лаосом, оттуда отправился в Камбоджу, затем во Вьетнам, откуда вылетел в Германию через Катар.