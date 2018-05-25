Главой Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской в шестой раз избрали Михаила Паночко
19:28, 25 мая 2018Другие религии
369
Главой Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской в шестой раз избрали Михаила Паночко / chve.org.ua
Делегаты отчетно-выборной конференции проголосовали за нового главу Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской.
Им в очередной раз на шестой четырехлетний срок избран епископ Михаил Паночко, сообщается на сайте УЦХВЕ.
По результатам тайного голосования за его кандидатуру отдали голос 72% делегатов.
Михаил Степанович поблагодарил за доверие и поделился тем, что на сердце: «Для меня важнее не должность, а то, что Господь скажет. Я не хотел бы высоких наград, но одно – услышать «добрый раб» от Господа».
Первым заместителем старшего епископа избран пастор из г. Киева Анатолий Козачок.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter