Главой Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской в шестой раз избрали Михаила Паночко

Делегаты отчетно-выборной конференции проголосовали за нового главу Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской.

Им в очередной раз на шестой четырехлетний срок избран епископ Михаил Паночко, сообщается на сайте УЦХВЕ.

По результатам тайного голосования за его кандидатуру отдали голос 72% делегатов.

Михаил Степанович поблагодарил за доверие и поделился тем, что на сердце: «Для меня важнее не должность, а то, что Господь скажет. Я не хотел бы высоких наград, но одно – услышать «добрый раб» от Господа».

Первым заместителем старшего епископа избран пастор из г. Киева Анатолий Козачок.