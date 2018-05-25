Пятеро высокопоставленных буддистских монахов арестованы и лишены сана

Пятеро высокопоставленных буддийских монахов, настоятелей храмов и монастырей, входящих в Высший совет буддийской сангхи Таиланда, задержанные в четверг по подозрению в хищениях из храмовых фондов, и еще один настоятель монастыря, задержанный в тот же день за попустительство грабежу и подделку королевской символики, арестованы судом и лишены сана.

Об этом сообщает Bangkok Post.

Уголовный суд Бангкока, который рассматривает их дела, в пятницу официально арестовал шестерых бонз и отказал им во временном освобождении под залог, после чего прямо в здании суда группой буддийских монахов из ближайшего монастыря по поручению Совета сангхи была проведена процедура лишения арестованных монахов священного сана. Переодетые из желтых в белые одежды бывшие монахи были после этого доставлены в центр предварительного заключения бангкокской тюрьмы Колонг Прем.

Утром в четверг управление по борьбе с преступностью национальной полиции Таиланда провело обыски и задержания в шести буддийских монастырях на территории Бангкока и двух провинций. В операции участвовали более 200 полицейских, сообщает издание.

Настоятель монастыря Ват Онной и политический активист, монах Буддха Итсара, руководивший в 2013-2014 годах массовыми многодневными демонстрациями против правительства бывшего премьер-министра Йинглак Чинават, был задержан по подозрению в попустительстве грабежам и вымогательству, совершенным демонстрантами под его руководством во время массовых протестов, и в производстве амулетов с королевскими вензелями без разрешения Бюро королевского двора.

Еще шести монахам, членам Высшего совета буддийской сангхи Таиланда, один из которых пока находятся в розыске, полиция предъявляет обвинения в хищении из храмовых фондов, предназначенных для строительных и ремонтных работ в монастырях.

Многолетние хищения из фондов, совместно контролируемых настоятелями монастырей и департаментом по делам религии министерства образования Таиланда, были вскрыты в ходе внутреннего расследования в департаменте более года назад. По результатам расследования было возбуждено уголовное дело. Несколько гражданских чиновников департамента уже более полугода находятся под следствием, однако арест монахов стал первым таким арестом в деле о коррупции в храмовых фондах.