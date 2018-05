Церковь Англии предложила использовать виртуальный аудиопомощник для молитвы (видео)

Церковь Англии предложила использовать голосовой помощник Alexa для чтения молитв.

Виртуальный аудиопомощник позволяет получить ответы на религиозные вопросы и узнать о событиях в ближайшей церкви, сообщает "Православие и мир" со ссылкой на сайт Церкви Англии.

Человеку необходимо сказать «Alexa, ask the Church of England» и сформулировать свой запрос.

Приложение может воспроизвести утреннюю или вечернюю молитву, рассказать о церковных процедурах и ответить на ряд мировоззренческих вопросов, например «Как стать христианином?».

Функция работает на всех устройствах Amazon Echo и Alexa, планируется ее запуск для устройств Google и Apple.

С помощью виртуального помощника Церковь Англии надеется укрепить в прихожанах веру и увеличить количество верующих на службах.