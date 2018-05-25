Церковь Англии предложила использовать виртуальный аудиопомощник для молитвы (видео)
12:01, 25 мая 2018Другие религии
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Церковь Англии предложила использовать голосовой помощник Alexa / pravmir.ru
Церковь Англии предложила использовать голосовой помощник Alexa для чтения молитв.
Виртуальный аудиопомощник позволяет получить ответы на религиозные вопросы и узнать о событиях в ближайшей церкви, сообщает "Православие и мир" со ссылкой на сайт Церкви Англии.
Человеку необходимо сказать «Alexa, ask the Church of England» и сформулировать свой запрос.
Приложение может воспроизвести утреннюю или вечернюю молитву, рассказать о церковных процедурах и ответить на ряд мировоззренческих вопросов, например «Как стать христианином?».
Функция работает на всех устройствах Amazon Echo и Alexa, планируется ее запуск для устройств Google и Apple.
С помощью виртуального помощника Церковь Англии надеется укрепить в прихожанах веру и увеличить количество верующих на службах.
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