В Австралию после 10-летнего кругосветного тура прибыла уникальная статуя Будды

В окрестности города Бендиго в Австралии (штат Виктория) прибывает после 10-летнего тура вокруг света на постоянное место статуя Будды, изготовленная из крупнейшего в истории монолита нефрита, добытого в Канаде.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на "Theguardian", огромная статуя страховой стоимостью более миллиона долларов прибыла в контейнере.

Ее конечный пункт назначения – 6-этажная белоснежная Великая ступа Вселенского Сострадания, недавно выстроенная в восьми километрах к северо-западу от города Бендиго и охраняемая сверхсовременной службой безопасности. После ее прибытия и установки состоится торжественная церемония открытия Великой ступы, назначенная на 18 мая.

Статуя высотой в 2.5 метра изображает Будду в позе медитации. Она вырезана из крупнейшего монолита темно-зеленого нефрита, известного за всю историю добычи этого полудрагоценного камня. Монолит был поднят на поверхность в канадском месторождении 18 лет назад. Статуя последние 10 лет путешествовала вокруг света и побывала в 130 странах мира, где ее за это время увидело порядка 11 миллионов человек. Теперь она будет навечно установлена в австралийской Великой ступе Вселенского Сострадания, строительство которой обошлось примерно в 20 млн долларов.

Прибытие нефритового Будды приурочено к ежегодному «Фестивалю огней и мира». Великая ступа и окружающий ее сад украсятся тысячами свечей, лампад и цветов, и состоится празднество музыки, танцев, фейерверков, вегетарианских угощений.