В Бурятии за долги обанкротившегося ламы продали буддийский храм

В Бурятии продали буддийский храм по делу о банкротстве ламы.

Здание выкупило «Забайкальское горнорудное предприятие», сообщает портал "Тайга.инфо".

Буддийский храм в Улан-Удэ выставили на торги в рамках банкротства Александра Будаева. Его признали несостоятельным в 2016 году.

Должник был известен как хамбо-лама Чой Доржи Будаев. Он взял кредит в 44,5 млн рублей у «БайкалБанка», чтобы построить жилье для монахов и кафе, под залог храма. Мужчина исправно выплачивал деньги, но из-за экономического кризиса не смог выполнить обязательства.

Храмовый комплекс, построенный по благословению Далай-ламы ХIV, выставляли на торги осенью 2017 года, но на него не нашлось покупателей. В мае 2018-го прошел очередной конкурс. Двухэтажное здание площадью 706,5 кв. м. на участке 0,5 га купило АО «Забайкальское горнорудное предприятие» за 19,17 млн рублей. Акционерное общество занимается разведкой и добычей полезных ископаемых.