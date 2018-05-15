Далай-лама считает, что действия Ленина "тоже можно понять"

Далай-лама считает, что действия Владимира Ленина в условиях военного времени "тоже можно понять", но он извратил первоначальную идею Маркса, поставив политические интересы выше заботы о людях.

Об этом сообщает российское информагенство.

"Думаю, Ленина тоже можно понять: военное время, гражданская война, тяжелое положение дел, враждебное отношение западных держав. Он действовал в соответствии с реалиями военного времени. Полагал, что военное время требует жесткого контроля, безжалостных репрессий и секретности. Возможно, с точки зрения военного времени, это логично", – сказал Далай-лама.

Но он считает, что "Ленин извратил первоначальную идею Маркса, политические интересы военного времени поставил выше заботы об интересах рабочего класса. Так возникла тоталитарная система", – добавил буддийский духовный лидер.

По его собственному признанию, в том, что касается социально-экономической теории, он – "буддийский марксист", "не ленинист".

"Главное – это забота о других", – подчеркнул Далай-лама.