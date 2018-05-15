Далай-лама рассказал, как принять правильное решение в сложной ситуации

Далай-лама рассказал, что для принятия правильного решения в сложной ситуации надо проанализировать ее без эмоций и страхов, непредвзято, посоветоваться с искренними друзьями, а потом уже сделать выбор и не жалеть о нем.

Об этом сообщает российское информагенство.

"Необходимо максимально задействовать свои умственные способности, анализировать снова и снова. Нельзя позволять, чтобы эмоции влияли на ваше решение. Если вы примете какое-то решение под действием эмоций, то потом, когда эмоции улягутся, вы увидите, что решение было ошибочным. Сильные эмоции затрудняют нашу способность мыслить. Они делают наше отношение предвзятым. А любое решение, принятое под действием предвзятости, будет ошибочным", – сказал Далай-лама.

Чтобы сделать правильный выбор, подчеркнул он, необходимы "покой ума" и "тщательное объективное исследование". "Нельзя отталкиваться от желаний и делать выбор в пользу желательного для вас исхода. Принимая решение, необходимо смотреть на вещи трезво", – отметил духовный лидер буддистов.

По его словам, также очень важно "посоветоваться с другом, с несколькими друзьями, искренними друзьями".

"После этого следует принять решение и уже не испытывать сожалений. Скажите себе: я сделал все, что было в моих силах, я спросил мнение разных друзей, наконец, я принял решение и мне не о чем сожалеть. Я сам всегда именно так поступаю", – сказал он.