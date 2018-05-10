Далай-лама не верит, что искусственный интеллект может сравниться с сознанием живого человека

Далай-лама XIV заявил, что не верит в "таблетку сострадания" и искусственный интеллект, который мог бы сравниться с сознанием живого человека.

Об этом он рассказал в ходе дискуссий с учеными в своей резиденции в индийском городе Дхарамсала, сообщает российское информагенство.

"Не думаю, что возможно изобрести [...] эффективную таблетку сострадания", – сказал Далай-лама. Он пояснил, что согласно буддийскому учению, эмоции относятся не только к внешним, физическим проявлениям, нейронным сетям, они – часть нашего сознания, а сознание в буддизме не тождественно мозгу.

В то же время он отметил, что будет счастлив, если вдруг при помощи современных технологий удастся создать "существо без гнева". "Хотя не думаю, что это возможно", – тут же добавил духовный лидер.

"Некоторые ученые говорили, что современные технологии могут создать искусственный интеллект, новое живое существо, новое сознание. Я в этом сомневаюсь. Считаю, что технологии не могут тягаться с человеческим умом. Потому что человеческий ум, сознание сложнее современных технологий, и в конечном итоге технологии зависят от сознания, они в руках человека", – сказал Далай-лама.