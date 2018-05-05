Далай-лама рассказал, зачем щекочет полицейских
16:46, 05 мая 2018Другие религии
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Далай-лама / commons.wikimedia.org
Далай-лама XIV заявил, что начинает щекотать полицейских, когда они не улыбаются.
По его словам, он всегда старается у всех вызвать улыбку, подшучивает даже над сотрудниками полиции, сообщает одно из российских информагенств.
«Для меня цари, папы Римские, ламы, нищие и полицейские – все одинаковы», - пояснил духовный лидер буддистов.
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