В Одессе суд арестовал двоих подозреваемых в убийстве пастора из США

В Одессе суд взял под стражу двоих подозреваемых в убийстве американского проповедника, произошедшем в конце апреля.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, мера пресечения в виде содержания под стражей избрана судом на этой неделе.

В ходе следствия правоохранители установили, что погибший – 70-летний проповедник-иностранец, прибывший в Одессу с миссией от одной из религиозных конфессий. Обстановка в арендованном миссионером доме, где обнаружили его тело, была нарушена. Потерпевший был связан, на теле – явные следы пыток.

Совместно с работниками прокуратуры и СБУ полицейские установили круг лиц, с которыми общался американец, который временно проживал в Одессе. В их числе оказался и ранее судимый мужчина, который неоднократно обращался к проповеднику за помощью. Как выяснилось позже, именно он рассказал о своем благодетеле приезжим знакомым – выходцам из кавказского региона.

«Полученная информация заинтересовала злоумышленников. Проникнув в дом иностранца, они связали его, после чего начали бить и душить шнуром. Причиненные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью – мужчина умер от асфиксии. Завладев деньгами и другими ценными вещами убитого, злоумышленники скрылись», - рассказали в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: п. п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой). Следствие продолжается.