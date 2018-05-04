Мальтийский орден избрал нового великого магистра

Бывший местоблюститель Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре избран великим магистром.

Об этом сообщила в среду пресс-служба древнейшего религиозного ордена по завершении заседания государственного совета, на котором состоялось голосование, передает "Благовест-инфо".

В качестве местоблюстителя 74-летний Джакомо Далла Торре, избранный на этот пост год назад после отставки великого магистра Мэтью Фестинга, должен был провести реформу конституции ордена.

Далла Торре стал 80-м великим магистром и должен принести присягу перед заместителем государственного секретаря Ватикана по общим делам архиепископом Анджело Беччу, который был назначен папским делегатом в орден после отставки Фестинга. Великий магистр избирается на пожизненный срок.

Далла Торре с 2008 года является главой великого приората Рима и относится к высшему сословию рыцарей, которые представляют религиозную верхушку ордена и из которых может быть выбран его глава. Далла Торре в 1985 году вступил в орден, а в 1993 году принес обет послушания. Он уже был великим командором, а затем местоблюстителем после смерти великого магистра Андрю Уиллоби Ниниана Берти в 2008 году, до избрания на этот пост Мэтью Фестинга.