Начался сбор подписей о прекращении деятельности духовного центра «Возрождение» (укр.)

У вівторок, 2 травня, на Урядовому Порталі опублікували петицію з проханням припинити діяльність релігійної організації «Всеукраїнський духовний центр “Відродження”» в Україні.

Для припинення діяльності релігійної організації необхідно зібрати 25 тисяч підписів, протягом 90 днів. Автором петиції є громадський активіст Павло Федоров.

У петиції, зокрема, вказано, що «діяльність релігійної організації «Всеукраїнський духовний центр “Відродження”» суперечить чинному законодавству України, а саме порушує норми Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”».

Як відомо, «Всеукраїнський духовний центр “Відродження”» очолює Володимир Мунтян, який проголосив себе «тринадцятим апостолом».

«Під час проведення своїх масових “богослужінь” окремі лідери вказаної організації використовують неприпустимі методи проповідування, що наносять шкоду здоров’ю громадян України. Протягом 2015-2018 років фіксувалися непоодинокі випадки коли за результатами проведення так званих “молитв за зцілення” віруючі духовного центру “Відродження” відмовлялися від кваліфікованої медичної допомоги, що призводило не лише до нанесення шкоди їх здоров’ю, а й навіть до смерті», - зазначено в петиції.

Її автор наголошує, що релігійні лідери організації застосовують маніпулятивні методи впливу на людей.

«…за висновками вітчизняних та іноземних експертів у галузі релігієзнавства, лідери релігійної організації «Всеукраїнський духовний центр “Відродження” при здійснені богослужбової діяльності застосовують до своїх віруючих техніки маніпулятивного впливу, які наносять шкоду психічному та фізичному здоров’ю громадян.

Також, у 2013 році члени “Української Міжцерковної Ради“ оприлюднили офіційну заяву в якій закликають всіх християн в нашій державі та закордоном бути обачливими та остерігатися впливу діяльності лідера релігійної організації «Всеукраїнський духовний центр “Відродження“ В. Мунтяну», - вказано в документі.

Автор петиції наголошує, що діяльність цієї релігійної організації суперечить чинному законодавству.

«Відповідно до п. 2 ст 16 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» діяльність релігійної організації припиняється у судовому порядку у випадку поєднання обрядової чи проповідницької діяльності релігійної організації з посяганням на життя, здоров’я, свободу і гідність особи.

У зв’язку з цим, просимо Вас вирішити питання щодо припинення діяльності релігійної організації «Всеукраїнський духовний центр «Відродження» в Україні згідно чинного законодавства України», - зазначено в петиції.

Петиція опублікована на сайті Кабінету Міністрів України.