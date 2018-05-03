В Индии Далай-лама подискутирует с учеными о фундаментальных вопросах мировоззрения

Группа ученых – нейробиологи, физиологи, генетики, философы – встретятся с буддийскими коллегами-монахами во главе с Далай-ламой XIV в его резиденции в индийском городе Дхарамсала 3-4 мая, чтобы обсудить фундаментальные вопросы мировоззрения, сознания, мозга, эволюции, космологии и человеческих ценностей.

Об этом сообщает российское информагенство.

Духовный лидер выделяет две основные цели своих встреч с учеными.

"Первая цель – расширение наших знаний путём научного исследования, чтобы наука обращала внимание не только на объекты внешнего мира, но и включала наше сознание, эмоции, наш ум. Сегодня многие ученые говорят, что постоянный гнев, страх, стресс очень плохо влияют на наше здоровье. Для здоровья очень важен спокойный ум. Но что такое сознание, каковы его природа и устройство – для ученых это по-прежнему остается загадкой", – отмечает Далай-лама.

Вторая цель, по его словам, связана с тем, что пришло время перестать делить людей на "своих" и "чужих". Именно сильное чувство противопоставления себя чужому лежит в основе насилия, убежден буддийский учитель.