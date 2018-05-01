Как проходит служба в первой африканской церкви пьянствующих прихожан (фоторепортаж)

Gabola Church в Йоханнесбурге открыла двери для пьянствующих прихожан, изгнанных из других церквей, в ноябре прошлого года. На Пасху основателя церкви – епископа Макити – провозгласили африканским Папой.

На языке тсвана gabola значит «сделать глоток». Здесь уверены: губит людей не пиво.

«В выпивке нет ничего дурного; если у человека неприятности из-за алкоголя, проблема в человеке, а не в алкоголе», – сообщается на странице организации в фейсбуке.

Еще пару лет назад Макити был младшим священником в староапостольской церкви, ездил с гуманитарной миссией в Демократическую Республику Конго, но после ссоры с другими церковниками решил, что не хочет иметь с ними дел.

Макити не скрывает, что и сам любит выпить, в особенности дорогой виски. Однако от верующих не принимает пожертвований даже в алкогольной «валюте». Во время церемоний они сами покупают себе напитки, других взносов не требуется.

Gabola Church не только проповедует милость к пьяницам, но и проводит службы для беспризорников, организует турниры по дворовому футболу и помогает молодым художникам.

Макити крестит новых членов церкви и проводит службы в барах.

"НОЖ".