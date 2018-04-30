В Одессе задержаны двое подозреваемых в убийстве и ограблении пастора из США
17:39, 30 апреля 2018Другие религии
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В Одессе задержаны двое подозреваемых в убийстве пастора из США / telegraf.com.ua, иллюстративное фото
В Одессе задержаны двое подозреваемых в убийстве и ограблении американского пастора.
Как сообщил УНИАН представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, на выходных задержали подозреваемых в убийстве гражданина США.
По данным источника, злоумышленники - выходцы с Кавказа. Погибший проводил службы в одном из местных храмов. «Священнослужитель обнаружен мертвым в арендованном им жилье, в Малиновском районе города. Мужчина был связан, на теле – следы пыток», - рассказал полицейский.
По предварительным данным, установлено, что у пастора отобрали ценные вещи.
Открыто уголовное производство. Продолжаются соответствующие неотложные мероприятия.
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