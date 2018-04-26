Под Одессой общины двух лютеранских церквей до крови подрались за храм

Попытка силового захвата помещения церкви произошла вчера, 25 апреля, в с. Петродолинское Овидиопольского района.

Дело дошло до драки. Среди защитников церкви есть пострадавшие. Об этом сообщил пастор Евангелическо-лютеранской общины Петродолинского и Новоградовки Александр Гросс, передает одесский сайт 048.ua.

Захватить помещение пытается Немецкая лютеранская церковь. На ее стороне полиция. Как заявил в комментариях к посту Александра Гросса советник главы ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк, у Немецкой лютеранской церкви есть решения судов. Также есть предупреждения и предписание на освобождение помещения.

В то же время, пастор утверждает, что церковь построена общиной и содержалась за счет общины, а Лютеранская церковь обманным путем оформила на себя документы.

В помещениях, которые пытались захватить, находились в том числе и дети из молодежного центра. Пастор уверяет, что ему с детьми идти некуда.

На данный момент община отстояла церковь. Была драка, крыльцо было в крови. По словам пастора, кроме защитников церкви никто не пострадал.

« "Полиция" (мы не уверены в том, что все эти люди в форме были из полиции, поскольку некоторые из них провоцировали мужчин и били незаметно женщин) пообещала вернуться с подкреплением и подавить сопротивление со всей жестокостью» , - написал Александр Гросс.