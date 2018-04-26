На Закарпатье ночью неизвестные расписали стену реформатской церкви

Сегодня ночью неизвестные испортили красной краской недавно отреставрированную стену реформатской церкви в Берегово, на Закарпатье.

Об этом сообщает "PMG" со ссылкой на слова городского головы Золтана Бабяка.

Правоохранители уже разыскивают вандалов. Горожан это проявление вандализма изрядно возмутило.

"Надеюсь, виновные будут скоро найдены и наказаны в соответствии с действующим законодательством", – отметил мэр Берегова.