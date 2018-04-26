На Закарпатье ночью неизвестные расписали стену реформатской церкви

11:48, 26 апреля 2018
Другие религии
72
В Берегово вандалы повредили стену реформатской церкви / pmg.ua

Об этом сообщает "PMG" со ссылкой на слова городского головы Золтана Бабяка.

Правоохранители уже разыскивают вандалов. Горожан это проявление вандализма изрядно возмутило.

"Надеюсь, виновные будут скоро найдены и наказаны в соответствии с действующим законодательством", – отметил мэр Берегова.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter