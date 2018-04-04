Католикос всех армян отправился в Ватикан для открытия памятника святому Григору Нерекаци

Католикос всех армян Гарегин II по приглашению Папы Римского 4 апреля отправился в Ватикан, где примет участие в церемонии открытия памятника святому Григору Нерекаци.

Как сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на пресс-канцелярия Первопрестольного Эчмиадзина, Католикоса будут сопровождать глава Восточной епархии Армянской Апостольской Церкви в США архиепископ Хажак Парсамян, глава отдела внешних связей и протокола Эчмиадзина архиепископ Натан Оганесян, глава отдела межцерковных отношений Эчмиадзина протоархимандрит Шаге Ананян и глава пресс-канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян.

12 апреля 2015 года во время мессы, посвященной 100-летию памяти Геноцида армян в Османской Турции в ватиканской базилике св. Петра, Папа Франциск провозгласил Учителем Церкви армянского святого Григора Нарекаци (ок. 950-1003). В июне 2016 года Папа Франциск сам посетил Армению, и в ходе визита президент страны Серж Саргсян подарил понтифику макет памятника Нарекаци, выразив надежду, что его большая копия в будущем будет установлена в Ватикане. Макет понравился Папа, двухметровый памятник по нему уже отлит и установлен в Ватиканских садах. Торжественное открытие памятника состоится 5 апреля

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