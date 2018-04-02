В США открылась выставка буддийского искусства Тибета

В Художественном музее Рудина проходит выставка «Второй Будда: повелитель времени».

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на сайт музея, выставка посвящена индийскому учителю буддийской тантры VIII века Падмасамбхаве, внесшему значительный вклад в становление тибетского буддизма. Собственно за его деятельность в качестве первого проповедника буддизма в Тибете он почитается значительной частью тибетцев как «второй Будда».

На выставке представлено около 40 экспонатов, созданных в период с XIII по XX век. Это культовые изображения на ткани и скульптуры из драгоценных металлов и камня – и многочисленные тематические стенды рассказывают историю почитания и становление преданий и письменных легенд о Гуру Ринпоче. Произведения религиозного искусства демонстрируют широкий спектр живописных стилей и огромное региональное разнообразие, проявившееся в процессе выражения и запечатления идей и сюжетов, которые связывают с именем знаменитого учителя буддийской Тантры.

Выставка имеет три тематических секции, первая из которых представляет учителя Падмасамбхаву в контексте средневековой тибетской культуры. Две другие секции знакомят посетителей с обширным вероучительным и культовым наследием тантрического буддизма, с тем, какие изменения он претерпевал на протяжении столетий и в каком виде сохраняется сегодня.

Благодаря интерактивной технологии дополненной реальности (AR technology) гости выставки могут при рассмотрении экспонатов видеть невидимые для физического зрения элементы изображений и скульптур. По уверению организаторов выставки это способно открыть новое измерение в восприятии как тех или иных отдельных древних и новых памятников буддийского искусства, так и в понимании легенд и историй учителей и хранителей преданий Тантры.