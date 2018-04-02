На Житомирщине произошел пожар в зале Свидетелей Иеговы

В городе Радомышль Житомирской области по неустановленным причинам произошел пожар в религиозном сооружении местной общины Свидетелей Иеговы.

Как сообщает "Епресо", учитывая то, что "Зал Царства" оформлен как частный дом, спасатели сообщили о факте пожара и его успешной ликвидации.

"25 марта в 16.03 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одноэтажном доме в г. Радомышль. На место происшествия выехали бойцы 16-й государственной пожарно-спасательной части.

Ими выяснено, что возгорание началось из дровника и распространилось на перекрытия рядом расположенного дома. На момент прибытия пожарных, пламя распространилось по всей площади деревянного перекрытия дома. Оценив обстановку, руководитель тушения пожара привлек дополнительные силы и средства для непрерывной подачи воды", - отмечается на официальном сайте ГСЧС.

Бойцы ГСЧС ликвидировали пожар. В результате чрезвычайного происшествия огнем уничтожено дровятню, 6 куб.м дров и перекрытия дома. Внутри сгорели стулья и другая мебель.

Причину пожара будут устанавливать правоохранители.