В Ровно состоялась пасторская конференция христиан-баптистов

Ежегодная областная пасторская конференция Всеукраинского Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов на тему «Следующее поколение в служении» состоялась 24 марта в Ровно.

Более 200 братьев из ста церквей области приехали, чтобы укрепиться в совместных молитвах и Слове, размышляя над тем, как более эффективно воспитывать у себя молодых служителей и приобщать новое поколение к ответственному духовному труду. Об этом сообщается на сайте ВСЦ ЕХБ.

В конференции приняли участие председатель Союза ЕХБ Валерий Антонюк и его первый заместитель – Игорь Бандура.

Николай Чайка, первый заместитель председателя Ровенского областного объединения обратился в начале со словами приветствия ко всем присутствующим и напомнил о неизменности и незыблемости Божьих атрибутов, требований и стандартов.

После молитвы состоялась краткая презентация служения «Украина без сирот», кредо которого: «Прикоснись к ребенку – измени будущее».

Игорь Бандура, раскрывая тему «Недооцененный признак Божьей Церкви», отмечал, что христианин должен иметь страх Господень, рассудительность, должен беречь главное, менять второстепенное.

Василий Басараба, председатель Ровенского ООЦ в заключительном слове призвал пересмотреть свою жизнь и служение, искренне пожелал братьям-служителям расти в Слове, чтить Церковь, ходить в страхе Господнем и наполняться Его силой.