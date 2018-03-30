Ник Вуйчич в Киеве встретился с Мариной Порошенко

Супруга Президента Украины Марина Порошенко провела встречу со всемирно известным мотивационным спикером Ником Вуйчичем, который сейчас находится с визитом в Украине.

В ходе встречи речь шла о воспитание и обучение молодого поколения, которое является основой будущего, сообщается на сайте Президента Украины.

Первая леди рассказала об этапах реализации реформы инклюзивного образования и об украинском опыте в устранении барьеров для обучения детей с особыми образовательными потребностями в обычных школах. Ник Вуйчич был первым ребенком с инвалидностью в Австралии, который учился в обычной школе.

Во время разговора Ник Вуйчич подчеркнул, что Украина может стать примером стремительного и успешного внедрения цивилизованных стандартов жизни и защиты прав человека с инвалидностью.

Ник Вуйчич выразил поддержку Украине, которая защищает свою территориальную целостность и независимость на Востоке и в Крыму: «Мои родители из Сербии, и мы знаем, что такое война. Мое сердце с вами. Я люблю Украину и буду популяризировать ее во всем мире».

Марина Порошенко вручила Нику Вуйчич благодарность от Президента Украины Петра Порошенко «за чрезвычайно важную работу и усилия, направленные на поддержку людей, которые бросают вызов судьбе».

Сам Президент Украины выразил благодарность Вуйчичу на свой странице в Фейсбук.

"Благодарен всемирно известному мотивационному спикеру за поддержку украинской молодежи и веру в Украину!", - написал Глава Государства.