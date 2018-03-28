В Турции будут судить пастора из США по обвинению в «терроризме под прикрытием христианства»

Американского пастора готовятся судить в Турции по обвинениям в «терроризме под прикрытием христианства», причем ему угрожает тюремное заключение сроком до 35 лет.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на religionnews, пастор Эндрю Брансон (Andrew Brunson) содержится в предварительном заключении в следственном изоляторе уже более полутора лет. Священник, являющийся уроженцем городка Блэк Маунтейн в штате Северная Каролина (США), перед арестом и заключением нес свою духовную службу в Турции почти 25 лет. Он был арестован вместе с женой по обвинению в использовании христианского учения для прикрытия тайной террористической деятельности.

Турецкая прокуратура, в частности, вменяет ему в вину на сегодня два тяжких преступления: членство в вооруженной террористической организации и военный шпионаж.

«Они фактически умудрились приравнять христианское вероучение к терроризму» – заявила Сесил Хейл, старший юрисконсульт Американского центра закона и справедливости (США) и адвокат священника Брансона. Хотя Хейл заявила, что не имеет права обнародовать все детали обвинения в переводе с турецкого языка, она все же отметила, что Брансона обвиняют в том, что он действовал как «агент специальной военной операции, действующий под видом священника Евангельской церкви».

Слушание дела Брансона в суде назначено на 16 апреля. Его интересы в суде, по информации Хейли, будет представлять Цем Халаверт (Cem Halavert), турецкий адвокат.

Брансон жил и работал в Турции на побережье Эгейского моря в качестве служителя Евангельской пресвитерианской церкви, и в последнее время служил пастором храма Воскресения Христова в Измире. Он женат и у него трое детей.